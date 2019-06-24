Два истребителя столкнулись в Германии: одного пилота ищут

Летчики успели катапультироваться после столкновения двух истребителей на северо-востоке Германии. Один пилот выжил, второго до сих пор ищут.

«Два истребителя ВВС Германии Eurofighter разбились в районе [озера] Мюриц. Судя по всему, два самолета столкнулись около 14 часов в воздухе», – об этом 24 июня сообщает издание Ostseewelle со ссылкой на сообщение МВД ФРГ.

EUROFIGHER ZUSAMMENGESTO?EN Nach Ostseewelle-Informationen sind ?ber der M?ritzregion zwei Eurofighter zusammengesto?en und abgest?rzt. Mehr dazu in unseren Nachrichten. pic.twitter.com/RwqmYjU7yh — Ostseewelle HITRADIO (@ostseewelle_de) June 24, 2019

Самолеты упали в лесу. На месте их падения произошло возгорание.

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Телеканал N-TV передает, что один из пилотов выжил. Его нашли спасатели. Поиски второго летчика продолжаются.

Мюриц — пресноводное озеро в земле Мекленбург-Передняя Померания в Германии. Это самое большое озеро, которое полностью находится на территории страны. Его площадь 117 квадратных километров.