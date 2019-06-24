Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+26°C
/ Завтра: +22
$ 62.91р
71.60р
16:58 24.06.2019
Расширенный поиск

Финансы
Публикуется на правах рекламы
24.06.2019 16:47
Печать

Альфа-Банк получил международную награду за блокчейн-проекты для крупного бизнеса

Альфа-Банк получил международную награду за блокчейн-проекты для крупного бизнеса

АО «Альфа-Банк»

Международный финансовый журнал Global Finance присудил Альфа-Банку награду Innovators 2019 в номинации Payments. Банк награжден за блокчейн-проекты для крупного бизнеса, запущенные в 2018 и в начале 2019 года. В этом году Альфа-Банк — единственный российский банк, получивший премию Innovators.

«Инновационные проекты для крупного корпоративного бизнеса позволяют не только добиться экономического эффекта за счет радикального снижения издержек. Благодаря новым технологиям повышается прозрачность расчетов, доверие участников к информации, сокращается дебиторская задолженность», — отметил директор по транзакционному бизнесу Альфа-Банка Павел Рязанов.

Жюри Global Finance высоко оценило сервис учета и распределения коммунальных платежей, запущенный банком в феврале 2019 года. В основе сервиса лежит блокчейн-платформа R3 Corda. Также в сообщении Global Finance отмечен проект Альфа-Банка с компанией S7, где реализовано взаимодействие между агентами, авиакомпанией и покупателями авиабилетов. Кейс был полностью реализован в действующем правовом поле, что доказало, что блокчейн применим для оптимизации бизнес-процессов в России уже сегодня.

АО «Альфа-Банк» Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015 г.

 

Разместить "Новость компании" онлайн

Новости компаний
АО «Альфа-Банк»
24.06.2019 16:47

Альфа-Банк получил международную награду за блокчейн-проекты для крупного бизнеса

Международный финансовый журнал Global Finance присудил Альфа-Банку награду Innovators 2019 в номинации Payments. Банк награжден за блокчейн-проекты для крупного бизнеса, запущенные в 2018 и в начале 2019 года. В этом году Альфа-Банк — единственный российский банк, получивший премию Innovators.
«Аквилон Инвест»
24.06.2019 15:33

Квартиры от «Аквилон Инвест» теперь можно приобрести в ипотеку без первого взноса

Банк-партнер холдинга «Аквилон Инвест» «Промсвязьбанк» аккредитовал все жилые комплексы компании в Санкт-Петербурге по программе «Ипотека без первоначального взноса».
Setl City
24.06.2019 14:56

Участок Графской улицы в Мурино благоустроят до конца года

К концу 2019 года на участке Графской улицы от Воронцовского бульвара до ул. Шувалова появится широкая разделительная полоса и спортивная площадка. Дорогу строит девелопер Setl Group, который возводит рядом проект комфорт-класса «GreenЛандия».
ГК «Ленстройтрест»
24.06.2019 14:02

«Ленстройтрест» предоставляет скидки на отделку

До 30 июня покупатели двух- и трехкомнатных квартир в квартале «Янила» смогут получить индивидуальный ремонт на специальных условиях – за 1 000 рублей приобрести сертификат на отделку номиналом 150 000 рублей*.
«БФА-Девелопмент»
24.06.2019 11:51

Рассрочка – популярный инструмент среди покупателей новостроек

Компания «БФА-Девелопмент» предоставляет беспроцентную рассрочку* от застройщика на квартиры II очереди строительства (корпуса 14 и 15) ЖК «Огни залива» при заключении ДДУ до 30.06.2019 г.
Группа компаний «ЦДС»
24.06.2019 10:59

Детский сад в жилом комплексе ЦДС «Приневский» введен в эксплуатацию

Детский сад на 180 мест в жилом комплексе ЦДС «Приневский» введен в эксплуатацию. Дошкольное учреждение начнет работать уже 1 сентября.
depositphotos.com
24.06.2019 10:52

Автомобили «Яндекс.Такси» перейдут на природный газ

Это в разы снизит расходы на топливо и улучшит экологию в городе.
предоставлено компанией ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
24.06.2019 10:10

Банк УРАЛСИБ предлагает ипотечную программу с господдержкой для семей с детьми

Банк УРАЛСИБ предлагает новую программу ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми.
23.06.2019 15:26

В Дагестане в ходе перестрелки ликвидировали двух сторонников «Исламского государства»

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
21.06.2019 17:36

Специалист Группы «Эталон» вошел в десятку лучших сварщиков Санкт-Петербурга

20 июня 2019 года во Дворце Труда состоялось подведение итогов регионального этапа Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» в номинации «Лучший сварщик-2019». Специалист АО «ЛенСпецСМУ-Реконструкция» (входит в Группу «Эталон») Олег Шведенко, электрогазосварщик 5 разряда, вошел в десятку лучших сварщиков в Санкт-Петербурге.
21.06.2019 16:55

На форуме «Армия-2019» «Алмаз – Антей» покажет образцы военной техники

Концерн выступит в качестве официального партнера Международного военно-технического форума «Армия-2019». Форум пройдет с 25 по 30 июня на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот» в подмосковной Кубинке.
ГК «КВС»
21.06.2019 16:48

Уютная семейная квартира от ГК «КВС» с процентной ставкой по ипотеке от 6%

Банк-партнер ГК «КВС» - Сбербанк, предлагает специальные условия покупки жилья по программе «Семейная ипотека».