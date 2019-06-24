Из петербургской квартиры вынесли 400 кг химреагентов. Фотограф хранил их с 70-х годов

Четыре центнера химических реагентов сдал экологам житель Московского района Петербурга. Отходы хранились в квартире больше 40 лет.

О нетривиальной заявке рассказали 24 июня в комитете по природопользованию Смольного.

«Из квартиры в Московском районе на утилизацию вывезено порядка 400 кг различных химических реагентов, использовавшихся для проявки фотопленки и хранившихся с 70-х годов прошлого века», – отметили чиновники.

Еще два горожанина передали экологической аварийной службе «Экострой» ёмкости с металлической ртутью, хранившейся у них дома. Когда специалисты взвесили токсичный металл, то получили 0,9 кг в совокупности.

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Всего за 17 – 23 июня в «Экострой» поступило 134 заявки от жителей Северной столицы. 31 раз специалисты выезжали на аварийные ситуации и плановые обследования после их ликвидации.

Напомним, на прошлой неделе в комитете рассказали о посылке с повышенным радиационным фоном, остановленной на таможне в Пулково. В бандероли, следовавшей из России в США, возвращался на родину корпус американских военных часов. Небезопасный предмет задержали.