Петербургская теннисистка с инвалидностью поднялась в мировом рейтинге в преддверии Паралимпиады-2020

Петербургская теннисистка с инвалидностью Полина Шакирова поднялась в мировом рейтинге, заработав необходимые баллы в преддверии Паралимпиады-2020 – она смогла дойти до полуфинала в личном зачёте, а в парном разряде стать первой.

Как рассказали в Благотворительном фонде в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ», спортсменка выступила в рейтинговых международных соревнованиях Zagreb и Sirius Open 2019 по теннису на колясках, которые проходили в Хорватии. В них принимали участие сильнейшие спортсмены со всего мира, которые борются за рейтинговые очки и возможность участвовать в летних Паралимпийских Играх 2020 года.

Полина Шакирова – многократный призёр всероссийских и международных чемпионатов, также вступила в гонку за ценные баллы. Результаты состязаний показали, что стартовала она уверено, заработав 58 рейтинговых очков.

«Настрой был боевой. Я достигла двух полуфиналов в одиночном разряде и выиграла парный с партнёршей из Колумбии. Получила 58 рейтинговых очков, по моим подсчетам поднимусь на 6-7 позиций в личном рейтинге и стану сороковой в мировом. Точный рейтинг будет известен после 1 июля», – рассказала спортсменка.

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БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» выражает благодарность неравнодушным людям, которые поддержали Полину Шакирову, – благодаря этой поддержке фонд смог выделить необходимую сумму, чтобы спортсменка отправилась на соревнования.