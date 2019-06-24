Грузинская прокуратура проверит превышение полицией своих полномочий на митинге в Тбилиси

Генпрокуратура Грузии возбудила уголовное дело по факту действий полицейских на антиправительственных акциях протеста, во время разгона которых пострадали 240 человек.

«Все необходимые следственные и процессуальные действия проводятся по делу в отношении отдельных участников демонстрации [на проспекте Руставели в Тбилиси] с целью расследования фактов возможного злоупотребления властью при применении физической силы и специальных средств, предусмотренных законом. Для того чтобы принять общее решение по делу, крайне важно создать полную картину инцидента, чтобы ни одно легкое нарушение не осталось без ответа», – сообщается 24 июня на сайте Генеральной прокуратуры Грузии.

Ведомство обратилось к гражданам с просьбой представить фото и видео неподобающего поведения полицейских.

Напомним, что в конце прошлой недели в грузинской столице начались массовые протесты после посещения российской делегацией парламента Грузии. В ходе демонстраций пострадали почти 240 человек. На фоне акций протестов президент России Владимир Путин ввел запрет на полеты в закавказскую республику.