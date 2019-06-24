Еще не развелся, но уже с блондинкой. Аршавин провел репетицию свободной жизни в ресторане на Крестовском

В Петербурге суд готовится развести Андрея и Алису Аршавиных. Перед заседанием 24 июня бывший футболист «Зенита» отметился ужином в компании другой женщины.

Как стало известно «Фонтанке», для подготовки к бракоразводному процессу Аршавин в выходные выбрал недорогой ресторан на Крестовском острове. Посетителям спортсмен предложил свое хорошее настроение и симпатичную блондинку. Она тоже улыбалась. Андрея знают в этом заведении как завсегдатая, и свое сопровождение он не скрывал.

С Алисой Аршавин не живет достаточно давно, в начале года пара решила развестись. У сторон есть спорные моменты. Экс-футболист не против, чтобы общий ребенок жил с матерью, но не хочет платить ей по 4 млн рублей в месяц. Такую сумму, писала светская пресса, Алиса требовала с пока еще мужа. Суд обязал выплачивать одну восьмую дохода — 340 тысяч рублей. К сегодняшнему заседанию в Красносельском суде Аршавин перевел жене требуемые деньги.

«Задолженность погашена на данный момент», – сообщила сторона Алисы. Развести супругов суд пока не смог, процесс отложен до 3 июля.