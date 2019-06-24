Суд пересмотрел дело наркополицейских в Петербурге: на четверых они получили чуть меньше 40 лет

Красногвардейский районный суд вынес приговор четверым бывшим сотрудникам наркоконтроля. Суммарно они получили 36,5 года, сообщает 24 июня корреспондент «Фонтанки».

Служившие оперативниками в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков Василий Беликов, Алексей Амиров, Евгений Гаголкин и Евгений Жилейкин были признаны виновными в том, что в марте 2016 года по наводке своего агента задержали покупателя ста граммов мела и чуть менее 2 граммов наркотика и потребовали с него 10 млн рублей за освобождение. Беликов и Амиров получили по 9 лет колонии строгого режима, Жилейкин — 10, а Гаголкин — 8,5.

Отметим, что суд повторно рассматривал их дело. В декабре 2017 года троих оперативников приговорили к лишению свободы на срок от трех до четырех лет в колонии строгого режима и запретили возвращаться к госслужбе. Они полностью признали вину. Евгений Гаголкин в ходе первого рассмотрения был признан невиновным. Бывшие сослуживцы неоднократно заявляли о том, что оперативник был не в курсе их преступных планов.

Прокуратура осталась недовольна мягким приговором и запустила дело на новый круг в апреле 2018 года. В апелляции коллегия судей согласилась с доводами гособвинения и отменила первоначальное решение. После этого поворота наркополицейские отказались от признания своей вины по статье 290 УК «Получение взятки» и настаивали, чтобы их действия расценивались как мошенничество, статья 159 УК РФ. Ведь они поучаствовали в организации продажи мела, а не наркотика. «Фонтанка» подробно рассказывала об истории бывших сотрудников наркоконтроля.