Рудольф Фурманов исключен из Союза театральных деятелей. Причиной мог стать комментарий «Фонтанке»

Руководителя театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова Рудольфа Фурманова официально исключили из Союза театральных деятелей (СТД). Об этом 24 июня сообщила «Фонтанке» пресс-служба московского СТД.

Исключение произошло еще 20 мая, но информацию нашему изданию подтвердили только сегодня.

«По Уставу СТД инициатива и решение могут быть сформированы нами (петербургским отделением Союза. — Прим. ред.), а итоговое решение подтверждают в Москве. Решение об исключении Фурманова мы единогласно подписали 26 марта, а секретариат московского СТД подтвердил его 20 мая», – пояснила «Фонтанке» заместитель председателя петербургского отделения СТД Лариса Новикова.

Как стало известно нашему изданию от источника, близкого к СТД, причиной исключения стала в первую очередь не разработанная Фурмановым программа развития культуры Петербурга – хотя ее в Союзе театральных деятелей назвали «безумным», «несостоятельным» и «безграмотным» документом. Возмутила оскорбительная формулировка главы «Русской антрепризы» имени Андрея Миронова, то, как он отозвался о коллегах в комментарии «Фонтанке»: «Мне на них наплевать. Это общественная организация. Моя программа будет такая, какая она есть».

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Один из первых пунктов устава СТД гласит, что член Союза не может «причинять вред интересам организации и наносить ущерб ее авторитету».

Рудольф Фурманов заявил «Фонтанке», что тему исключения из СТД не комментирует. Что любопытно, в соответствии с пунктом 4.14 Устава СТД исключенные из Союза смогут вновь в него вступить через три года.