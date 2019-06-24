Возить российских туристов в Грузию готовы армяне

Три армянские авиакомпании после обращения к ним руководства страны заявили о готовности пустить самолеты между Россией и Грузией. Тем временем общественники подсчитывают вероятный ущерб туристической отрасли страны.

Об этом 24 июня написал в Facebook советник премьер-министра Армении Акоп Чагарян. По его словам, летать между странами готовы авиакомпании «Армения», Taron Avia и Atlantis Armenian Airlines. На направление они отправят 5 самолетов, есть возможность увеличить количество бортов до семи.

Грузия, сообщает представитель регионального отделения Transparency International, может потерять до 100 млн долларов США, если Россия полностью закроет границы для туристов. В стране не считают эту сумму критичной, большее внимание турсектор готов обратить на гостей из стран Европы.

Российским авиакомпаниям запрещено летать в Грузию с 8 июля, в этот же день в стране перестанут принимать грузинские самолеты. Соответствующий указ был подписан Владимиром Путиным после акций протеста у парламента страны в Тбилиси из-за визита российского депутата.