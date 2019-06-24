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24.06.2019 15:33
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Квартиры от «Аквилон Инвест» теперь можно приобрести в ипотеку без первого взноса

Квартиры от «Аквилон Инвест» теперь можно приобрести в ипотеку без первого взноса

«Аквилон Инвест»

Банк-партнер холдинга «Аквилон Инвест» «Промсвязьбанк» аккредитовал все жилые комплексы компании в Санкт-Петербурге по программе «Ипотека без первоначального взноса».

Ипотека без первого взноса – удобное решение для тех, кто не хочет откладывать покупку недвижимости в условиях роста цен из-за недостаточной суммы накоплений. Согласно условиям программы, ставка по ипотеке с нулевым первым взносом составит от 12,5% годовых, срок кредита – от 3 до 25 лет, сумма кредита – от 500 тыс рублей до 20 млн рублей. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.psbank.ru/

«Помимо этого, Банк предлагает привлекательные условия по базовым программам. Так, если у клиента есть первый взнос не менее 10% от стоимости квартиры, ставка начинается от 9,95% годовых, а при первоначальном взносе от 15% и выше – от 9,8% годовых, – уточнила Надежда Зотова, директор по маркетингу и рекламе строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест». – «Промсвязьбанк» является одним из наших ключевых партнеров. Разнообразные программы банка и индивидуальный подход к клиентам позволяют подобрать удобную форму оплаты практически для любого покупателя»*.

Сегодня «Промсвязьбанком» аккредитованы все жилые комплексы «Аквилон Инвест» в Санкт-Петербурге: четыре очереди ЖК 4YOU в Московском районе, у метро «Звездная», эко-проект «Q-мир» в 15 минутах ходьбы от метро «Московская», ЖК «ARTквартал.Аквилон» в Адмиралтейском районе, в 5 минутах ходьбы от станции «Фрунзенская», а также ЖК «СолнцеPARK» и ЖК All Inclusive в новых кварталах Пушкинского района.

*Срок кредита – от 3 до 25 лет, сумма кредита – от 500 тыс рублей до 20 млн рублей. ПAO «Промсвязьбанк» Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.psbank.ru/

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «4YOU», 1 очередь – застройщик ООО «Аквилон СПб», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb.ru, ЖК «4YOU», 2 очередь – застройщик ООО «СПб Инвест», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-2.ru, ЖК «4YOU», 3 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-3.ru, ЖК «4YOU», 4 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-4.ru

ЖК «Q-мир» – застройщик ООО «НОРД-ВЕСТ Инвестмент», проектная декларация размещена на сайте: https://q-mir.spb.ru

ЖК «ARTквартал.Аквилон» – застройщик ООО «Эм Си Истейт», проектная декларация размещена на сайте: https://artkvartal-akvilon.ru

ЖК «СолнцеPARK» – застройщик ООО «Зеленые холмы», проектная декларация размещена на сайте: www.sunpark.spb.ru

ЖК «All Inclusive», 1 очередь – застройщик ООО «Риверсайд-Инвест», проектная декларация размещена на сайте: https://ai.spb.ru, ЖК «All Inclusive», 2 очередь – застройщик ООО «Новый квартал», проектная декларация размещена на сайте:  www.ai1.spb.ru

 

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