«Прямая линия с Владимиром Путиным» стала самой непопулярной с 2011 года

«Прямая линия с Владимиром Путиным» продолжает терять популярность. Интерес россиян к программе стал самым низким с 2011 года.

РБК со ссылкой на данные компании Mediascope сообщает 24 июня, что прямую линию посмотрели более 5,336 млн человек, тогда как в прошлом году – 5, 783 млн.

Компания проанализировала данные об аудитории в городах России с населением более 100 тыс. человек. Целевой аудиторией программы аналитики назвали зрителей старше четырех лет.

По данным социологов, самой популярной была прямая линия 2015 года. Тогда ее посмотрели более 8,38 млн человек. При этом самой непопулярной стала прямая линия 2010 года, когда ее зрителями являлись почти 3,7 млн россиян. Тогда Владимир Путин был премьер-министром и передача носила название «Разговор с Владимиром Путиным». В 2012 году передача не проводилась.

20 июня Владимир Путин в 17-й раз отвечал на вопросы россиян в режиме реального времени. О чём гаранта спрашивали люди, читайте в нашей трансляции.