Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+26°C
/ Завтра: +22
$ 62.91р
71.60р
17:00 24.06.2019
Расширенный поиск

Авто
24.06.2019 15:43
Печать

Впервые за 14 месяцев в Петербурге упало производство авто. Петербургские машины теряют спрос

В мае 2019 года петербургские автозаводы выпустили почти на 10% меньше легковых автомобилей, чем в мае 2018 года. Это первое падение производства машин в Петербурге с прошлого марта.

Как сообщает 24 июня агентство «Auto-Dealer-СПб», по итогам первых пяти месяцев 2019 года три петербургских автомобильных завода – Hyundai, Nissan и Toyota – выпустили 158 300 легковушек. Это на 4% больше результата января – мая 2018 года. В мае же объем производства составил 29 000 машин, что на 9% меньше прошлогоднего результата.

В последний раз падение производства автомобилей в Петербурге было отмечено в марте 2018 года, то есть 14 месяцев назад. Тогда оно тоже составило 9%.

По словам гендиректора «Auto-Dealer-СПб» Михаила Чаплыгина, в первую очередь, на сокращение производства повлияло то, что в этом мае было на два рабочих дня меньше, чем в прошлом. Но есть и другой фактор – спрос на автомобили петербургского производства в России не растет. Пока что падение составляет всего лишь 1%, однако «предпосылок к заметному росту нет», отмечает эксперт.

Реклама


Доля петербургского автопрома в общероссийском объеме выпуска машин в январе – мае этого года составила 24,5%. В прошлом году она равнялась 24,1%. Сейчас в Петербурге собирают 9 моделей – это Nissan Qashqai, X-Trail и Murano, Toyota Camry и RAV4, Hyundai Solaris и Creta, а также KIA Rio и Rio X-Line.

Семь из них по итогам первых пяти месяцев года по-прежнему входят в топ-25 самых популярных машин в России. KIA Rio остается лидером среди иномарок. Hyundai Creta держит титул самого популярного внедорожника. Также в этом списке Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Toyota Camry, Nissan X-Trail и Nissan Qashqai. Общий же объем продаж петербургских автомобилей в России в январе – мае сократился по сравлению с прошлым годом на 1%.

Агентство «Auto-Dealer-СПб»

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
АО «Альфа-Банк»
24.06.2019 16:47

Альфа-Банк получил международную награду за блокчейн-проекты для крупного бизнеса

Международный финансовый журнал Global Finance присудил Альфа-Банку награду Innovators 2019 в номинации Payments. Банк награжден за блокчейн-проекты для крупного бизнеса, запущенные в 2018 и в начале 2019 года. В этом году Альфа-Банк — единственный российский банк, получивший премию Innovators.
«Аквилон Инвест»
24.06.2019 15:33

Квартиры от «Аквилон Инвест» теперь можно приобрести в ипотеку без первого взноса

Банк-партнер холдинга «Аквилон Инвест» «Промсвязьбанк» аккредитовал все жилые комплексы компании в Санкт-Петербурге по программе «Ипотека без первоначального взноса».
Setl City
24.06.2019 14:56

Участок Графской улицы в Мурино благоустроят до конца года

К концу 2019 года на участке Графской улицы от Воронцовского бульвара до ул. Шувалова появится широкая разделительная полоса и спортивная площадка. Дорогу строит девелопер Setl Group, который возводит рядом проект комфорт-класса «GreenЛандия».
ГК «Ленстройтрест»
24.06.2019 14:02

«Ленстройтрест» предоставляет скидки на отделку

До 30 июня покупатели двух- и трехкомнатных квартир в квартале «Янила» смогут получить индивидуальный ремонт на специальных условиях – за 1 000 рублей приобрести сертификат на отделку номиналом 150 000 рублей*.
«БФА-Девелопмент»
24.06.2019 11:51

Рассрочка – популярный инструмент среди покупателей новостроек

Компания «БФА-Девелопмент» предоставляет беспроцентную рассрочку* от застройщика на квартиры II очереди строительства (корпуса 14 и 15) ЖК «Огни залива» при заключении ДДУ до 30.06.2019 г.
Группа компаний «ЦДС»
24.06.2019 10:59

Детский сад в жилом комплексе ЦДС «Приневский» введен в эксплуатацию

Детский сад на 180 мест в жилом комплексе ЦДС «Приневский» введен в эксплуатацию. Дошкольное учреждение начнет работать уже 1 сентября.
depositphotos.com
24.06.2019 10:52

Автомобили «Яндекс.Такси» перейдут на природный газ

Это в разы снизит расходы на топливо и улучшит экологию в городе.
предоставлено компанией ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
24.06.2019 10:10

Банк УРАЛСИБ предлагает ипотечную программу с господдержкой для семей с детьми

Банк УРАЛСИБ предлагает новую программу ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми.
23.06.2019 15:26

В Дагестане в ходе перестрелки ликвидировали двух сторонников «Исламского государства»

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
21.06.2019 17:36

Специалист Группы «Эталон» вошел в десятку лучших сварщиков Санкт-Петербурга

20 июня 2019 года во Дворце Труда состоялось подведение итогов регионального этапа Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» в номинации «Лучший сварщик-2019». Специалист АО «ЛенСпецСМУ-Реконструкция» (входит в Группу «Эталон») Олег Шведенко, электрогазосварщик 5 разряда, вошел в десятку лучших сварщиков в Санкт-Петербурге.
21.06.2019 16:55

На форуме «Армия-2019» «Алмаз – Антей» покажет образцы военной техники

Концерн выступит в качестве официального партнера Международного военно-технического форума «Армия-2019». Форум пройдет с 25 по 30 июня на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот» в подмосковной Кубинке.
ГК «КВС»
21.06.2019 16:48

Уютная семейная квартира от ГК «КВС» с процентной ставкой по ипотеке от 6%

Банк-партнер ГК «КВС» - Сбербанк, предлагает специальные условия покупки жилья по программе «Семейная ипотека».