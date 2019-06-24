Впервые за 14 месяцев в Петербурге упало производство авто. Петербургские машины теряют спрос

В мае 2019 года петербургские автозаводы выпустили почти на 10% меньше легковых автомобилей, чем в мае 2018 года. Это первое падение производства машин в Петербурге с прошлого марта.

Как сообщает 24 июня агентство «Auto-Dealer-СПб», по итогам первых пяти месяцев 2019 года три петербургских автомобильных завода – Hyundai, Nissan и Toyota – выпустили 158 300 легковушек. Это на 4% больше результата января – мая 2018 года. В мае же объем производства составил 29 000 машин, что на 9% меньше прошлогоднего результата.

В последний раз падение производства автомобилей в Петербурге было отмечено в марте 2018 года, то есть 14 месяцев назад. Тогда оно тоже составило 9%.

По словам гендиректора «Auto-Dealer-СПб» Михаила Чаплыгина, в первую очередь, на сокращение производства повлияло то, что в этом мае было на два рабочих дня меньше, чем в прошлом. Но есть и другой фактор – спрос на автомобили петербургского производства в России не растет. Пока что падение составляет всего лишь 1%, однако «предпосылок к заметному росту нет», отмечает эксперт.

Реклама





Доля петербургского автопрома в общероссийском объеме выпуска машин в январе – мае этого года составила 24,5%. В прошлом году она равнялась 24,1%. Сейчас в Петербурге собирают 9 моделей – это Nissan Qashqai, X-Trail и Murano, Toyota Camry и RAV4, Hyundai Solaris и Creta, а также KIA Rio и Rio X-Line.

Семь из них по итогам первых пяти месяцев года по-прежнему входят в топ-25 самых популярных машин в России. KIA Rio остается лидером среди иномарок. Hyundai Creta держит титул самого популярного внедорожника. Также в этом списке Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Toyota Camry, Nissan X-Trail и Nissan Qashqai. Общий же объем продаж петербургских автомобилей в России в январе – мае сократился по сравлению с прошлым годом на 1%.