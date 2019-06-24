В Крыму спасли петербуржцев, унесенных на надувном матрасе в море

Гидроциклы пришлось отправлять за двумя петербуржцами, заплывшими слишком далеко на надувном матрасе в Черном море. Самостоятельно развернуть свое плавсредство к берегу туристы уже не могли.

Как сообщает 24 июня ГУ МЧС в Крыму, спасательную операцию развернули вчера в Евпатории. О том, что в районе пляжа базы отдыха «Рыбацкий причал» двух человек уносит в море на надувном матресе, спасателям сообщили в первом часу дня. К тому моменту, когда специалисты водолазно-спасательной группы вышли в море на гидроцикле, туристы были уже в полутора километрах от берега.

«По прибытии мужчина и женщина 1980 года рождения – жители Санкт-Петербурга – были доставлены на берег, в медицинской помощи они не нуждались», – отметили в ведомстве.

Напомним, что в Крыму сейчас сильный ветер. На сегодня местное управление МЧС дает оперативное предупреждение по шторму, граду, грозам и ливням. Местных жителей и туристов просят по возможности не выходить на улицу.