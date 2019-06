ПАСЕ отказалась обсуждать причастность россиян к крушению малайзийского «Боинга» над Украиной и неуплату членских взносов РФ

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы 24 июня отказались обсуждать новые данные расследования крушения рейса MH17, который был сбит над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщает официальный аккаунт ПАСЕ в твиттере.

The Assembly has just rejected a request for an urgent debate on "The obligation of all States to make sure that the people who downed flight MH17 on 17 July 2014 are brought to justice".