ПАСЕ отказалась обсуждать причастность россиян к крушению малайзийского «Боинга» над Украиной и неуплату членских взносов РФ

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы 24 июня отказались обсуждать новые данные расследования крушения рейса MH17, который был сбит над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщает официальный аккаунт ПАСЕ в твиттере.

The Assembly has just rejected a request for an urgent debate on "The obligation of all States to make sure that the people who downed flight MH17 on 17 July 2014 are brought to justice". — PACE (@PACE_News) 24 июня 2019 г.

Международная следственная группа (JIT) на прошлой неделе назвала имена четырех подозреваемых в причастности к гибели рейса МН17. Это трое россиян: Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов. И гражданин Украины Леонид Харченко. Все они будут объявлены в международный розыск. Сам Стрелков заявил, что к крушению «Боинга» непричастен, и от подробных комментариев отказался.

Кроме того, впервые были представлены материалы, которые, по версии следствия, доказывают причастность к вооружённому конфликту на Донбассе советника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова и главы Крыма Сергея Аксёнова. В Страсбурге были продемонстрированы перехваты переговоров российских чиновников с лидерами самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР.

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«Боинг-777» был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все 298 человек, которые находились на борту, погибли.

Сегодня же ПАСЕ отказалась обсуждать ответственность РФ за неуплату взносов за членство в организации. Ранее стало известно, что Россия направит в ПАСЕ заявку о восстановлении прав своей делегации. РФ лишили полномочий в 2014 году из-за событий в Крыму и в Донбассе. Делегаты России не работают в сессиях ПАСЕ последние три года. Два года РФ отказывается платить членские взносы.

Ранее в понедельник стало известно, что руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам жертв крушения малайзийского Boeing, просит ПАСЕ «временно отложить восстановление права голоса Российской Федерации». Руководство фонда призывает ПАСЕ потребовать «твердых и явных гарантий» от России «безоговорочного сотрудничества со следствием, а также судебного преследования и судебного разбирательства в отношении лиц, подозреваемых в крушении рейса MH17».