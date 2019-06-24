Илон Маск расширил планы своей космической экспансии после ошибки в твиттере. В этом увидели издевательство над Трампом

Один из подписчиков американского предпринимателя указал Илону Маску на перепутанную картинку Красной планеты и спутника Земли в его твите. Генеральный директор SpaceX не растерялся, заявив, что ему покорятся и Луна, и Марс.

Илон Маск прорекламировал свой новый проект Starship, который должен привести людей на Марс, фотографией небесного тела и надписью «Оккупировать Марс», 24 июня.

Один из подписчиков указал ему, что на его снимке не Марс, а кровавая Луна – лунное затмение, при котором спутник Земли окрашивается в красно-бурый цвет. На это изобретатель ответил двумя смеющимися смайлами и надписью: «И Луну тоже».

Другой пользователь связал твит Маска с одной оговоркой президента США, усмотрев в этом попытку высмеять знание астрономии Дональдом Трампом. Ранее президент США заявил, что «NASA необходимо исследовать Марс, частью которого является Луна». По всей видимости, Трамп имел в виду, что миссия на Марс должна выполняться с прицелом на Луну, но выразил свою мысль в свойственном ему стиле.