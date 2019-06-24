Гипсовый Цезарь заплакал на Парнасе. Его печалит инфраструктура микрорайона

Плачущий гипсовый Цезарь появился в Выборгском районе Петербурга. Древнеримский политический и государственный деятель замечен у дома 15 по улице Валерия Гаврилина в строящемся микрорайоне Парнас.

Арт-объект – дело рук петербургского художника Loketski. Фото своего творения тот разместил в Instagram.

Также он объяснил, что означают голубые слёзы, текущие рекой по белоснежному лицу Цезаря.

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«Римская империя была великой ещё и потому, что приносила в провинцию инфраструктуру — дороги, водопровод, организацию общественных пространств (туалеты, бани, форумы). Цезарь смотрит на Парнас, и у него нет слов. Всё, что сделано для 70 тысяч жителей района, — просто слёзы!» – пояснил Loketski.

Художник рассказал, что гипсовая голова куплена в магазине, после чего была водружена на торчащий из земли бетонный столб.