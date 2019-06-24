Расследование налета на больницу в Сестрорецке завершилось с пятикратно возросшим ущербом. В сейфе лежали миллионы пациента

Следственный комитет счел, что собрал достаточно доказательств вины троих арестованных за налет на больницу в Сестрорецке. Для расследования ведомству хватило 2,5 месяца.

О том, что материалы в ближайшее время будут переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, Следком сообщает 24 июня. 45-летнего Сергея Грудецкого, 42-летнего Валерия Симбирева и его 32-летнего брата Алексея Симбирева обвиняют в нападении на главврача, начальника отдела эксплуатации медтехники и заместителя директора медицинского информационного центра больницы №40 в Сестрорецке. По версии следствия, организовал налет Грудецкий, утром 29 марта он привез братьев к учреждению, в здание те прошли в обычной одежде, но скоро слились с окружающей обстановкой, надев халаты и медицинские маски. Симбиревы добрались до сейфа в одном из служебных кабинетов, пострадавшим они угрожали ножом, били их костылем и ножкой стула. Как ранее писала «Фонтанка», налетчики забрали 250 тысяч рублей и 2,5 тысячи в евро. Следком уточняет, что кроме денег начальника отдела эксплуатации обвиняемым достались полмиллиона в рублях и 26 тысяч евро, «принадлежавшие одному из пациентов больницы, переданные им для покупки дорогостоящего медицинского оборудования».

Обвиняемых задержали через несколько дней после налета, одного в Нижнем Новгороде, второго в Тамбове, Грудецкого нашли в Петербурге. Алексей Симбирев – контрактник Минобороны, Валерий Симбирев десять лет провел в колонии за вооруженные налеты в 2000-х годах. Грудецкий судим за взломы банкоматов в Сыктывкаре, к больнице он приехал на автомобиле сожительницы. Рассказать о приличной сумме в сейфе ему могла бывшая супруга, вероятно внештатно работающая в учреждении.

Больница в городе пользуется популярностью, не страдает от дефицита бюджетных средств. После налета туда съехалось полицейское начальство, прокурор Петербурга Сергей Литвиненко и глава районной администрации.