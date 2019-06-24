Участок Графской улицы в Мурино благоустроят до конца года

Setl City

К концу 2019 года на участке Графской улицы от Воронцовского бульвара до ул. Шувалова появится широкая разделительная полоса и спортивная площадка. Дорогу строит девелопер Setl Group, который возводит рядом проект комфорт-класса «GreenЛандия».

Основные работы уже завершились – Setl Group построил и заасфальтировал две проезжие части шириной 6 метров каждая, а общая длина дороги составила около 740 метров. Вдоль жилых домов сделаны аккуратные тротуары и установлены фонари.

Setl City

До конца 2019 года девелопер планирует полностью преобразить участок Графской улицы. Между двумя проезжими частями появится широкая разделительная полоса с газоном, согласно прошедшему экспертизу и утвержденному проекту. Кроме того, Setl Group выделит небольшую территорию для занятий физкультурой и разместит на Графской улице наземную парковку на 100 машин.

Эксклюзивным брокером проекта «GreenЛандия» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК GreenЛандия-2 – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya-2/declarations

ЖК GreenЛандия – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya/declarations