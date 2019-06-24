«Можешь к нам пойти, в женский». Бывший футболист «Спартака» Глушаков ищет работу через инстаграм
Бывший игрок московского футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков ищет работу через инстаграм. 24 июня он опубликовал соответствующую фотографию в соцсети.
Подписчики немедленно отозвались шутками на пост футболиста. «Можешь к нам пойти, в женский», – написала защитник женской сборной России по футболу и ЖФК «ЦСКА» Ксения Коваленко. «Банщиком иди, это ты можешь», – отозвался недоброжелатель Глушакова. «На завод к нам приходи, народу не хватает», – шутит пользователь с ником «Чак Норрис».
Ранее в СМИ писали о том, что продолжить карьеру Глушаков может в составе «Сочи» (бывший петербургский клуб «Динамо»).
Справка:
Напомним, «Спартак» досрочно расторг контракт с Денисом Глушаковым 19 июня. Футболист в 2017 году в статусе капитана команды стал чемпионом России. Однако после этого новости с его участием носили исключительно скандальный характер. После отставки итальянского тренера Массимо Карреры, который привел «Спартак» к чемпионству, выяснилось, что Глушаков планомерно критиковал специалиста в разговорах с руководством команды. Также он настроил против Карреры ряд других игроков «Спартака». В итоге итальянца уволили.
Параллельно у Глушакова начался разлад в семье. Супруга уличила его в измене. Начался бракоразводный процесс. В сети были опубликованы аудиозаписи, в которых футболист угрожает своей благоверной.
На этом фоне фанаты «Спартака» неоднократно выступали против продолжения карьеры Глушакова в красно-белой команде. Ранее СМИ опубликовали детали сделки по разрыву контракта Глушакова. Игрок получит 1,35 миллиона евро, или около 100 миллионов рублей.