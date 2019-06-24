Стартует печать информационных материалов для выборов
ООО "Лигр"
Типография ЛИГР (ОГРН 1107847165205, ИНН 7802715133) информирует о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных материалов для кандидатов на выборах:
- Высшего должностного лица Санкт-Петербурга Губернатора Санкт-Петербурга 8 сентября 2019 года;
- Депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 8 сентября 2019 года;
- Депутатов советов депутатов муниципальных образований Ленинградской области 8 сентября 2019 года.
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ООО "Лигр", ОГРН 1107847165205, ИНН 7802715133
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