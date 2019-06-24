«Запрещенку» россияне не увидят до конца 2020 года. Путин продлил действие продовольственного эмбарго

Президент России подписал указ о продлении до 31 декабря 2020 года продовольственного эмбарго, введенного в ответ на антироссийские санкции.

«Продлить с 1 января по 31 декабря 2020 года действие отдельных специальных экономических мер», – сообщается 24 июня в указе Владимира Путина, текст которого опубликован на интернет-портале правовой информации.

Запрет вводится с целью «защиты национальных интересов Российской Федерации».

Напомним, что продовольственное эмбарго было введено российскими властями летом 2014 года как ответная мера против стран, объявивших санкции. В конце 2016-го президент Путин заявил, что власти страны будут «как можно дольше» тянуть с отменой данных мер.