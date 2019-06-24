Россияне забывают «очереди, дефицит и карточки», но всё лучше помнят «постоянное улучшение жизни простых людей» в СССР

Россияне всё реже вспоминают проблемы с приобретением продуктов и товаров в Советском Союзе, но всё чаще отмечают среди основных характеристик периода СССР улучшение жизни и заботу государства. Об этом сообщает «Левада-центр».

Доля тех, кто называет «очереди, дефицит и карточки» в качестве характеристики «исторического пути, по которому страна двигалась при советской власти», с 2008 года уменьшилась практически вдвое. С 42% 11 лет назад, до 24% в 2019 году.

Наоборот вдвое за тот же период выросло число тех, кто в качестве основных характеристик СССР назвал «заботу государства о простых людях». В 2008 году на эту особенность страны Советов указывали лишь 29% россиян. Сегодня об этом говорят уже – 59% граждан.

Ещё больше за 11 лет выросло количество тех, кто помнит, что в СССР было «постоянное улучшение жизни людей». В 2008 году на это указывали лишь 14% россиян. Сегодня – 39%.

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При этом в опросе принимали участие, в том числе, те граждане, которые не успели пожить в СССР и родились после его развала. Исследование проводилось в конце мая среди 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ.

«Направляющую роль коммунистической партии» сейчас помнит лишь каждый третий россиянин (29%). В 2008 про этот пункт главного закона страны знал каждый второй (43%). «Изоляцию страны от внешнего мира, невозможность выезжать за рубеж и возвращаться» сегодня в характеристики СССР записали лишь 17% россиян. 11 лет назад про это помнил каждый четвёртый (24%).

«Рост поддержки представления об СССР как о справедливом государстве, видимо, является триггером роста «ностальгии по Советскому Союзу» в целом. (В 2018-м году доля «сожалеющих» о распаде в 2,5 раза превысила тех, кто не скучает по советским временам.) А также повышения лояльности к правителям того периода, в частности – к Сталину», – отмечает научный сотрудник «Левада-Центра» Карина Пипия.

При этом эксперт призывает не рассматривать подобные патерналистские настроения как желание населения реставрировать СССР. Мнение о «возвращении на путь, которым двигался Советский Союз», в 2019-м году поддерживали 28% в целом по выборке, в то время как более половины респондентов считали, у России «собственный, особый путь».

В то же время доля тех, кто верит в правильность советского эксперимента, в 2019 году достигла своего максимума. В 2000 году «вернуться на путь СССР» хотели лишь 18% россиян. В 2013 году – 22%.