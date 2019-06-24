На Обводном переход дороги на «красный» окончился тяжелыми травмами, а на Заневском мужчину сбили вне «зебры»

За утро понедельника, 24 июня, под колесами автомобилей в Петербурге серьезно пострадали два пешехода. Один наезд произошел на «зебре», второй – нет.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 6 часов утра на пересечении набережной Обводного канала и Рузовской улицы в зоне регулируемого пешеходного перехода 46-летний водитель автомобиля Volkswagen сбил мужчину лет 35 на вид. Пешеход получил тяжелые травмы.

Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. На записи, опубликованной в группе «Дорожный инспектор», видно, что в момент наезда автомобиль двигался прямо на свой «зеленый». ДТП произошло в районе дома 101 по набережной Обводного, уточняют в группе.

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На минувшей неделе в Петербурге также произошло несколько наездов на пешеходов на регулируемых пешеходных переходах. Утром 21 июня на пересечении проспекта Славы и Софийской улицы Ford C-Max сбил 40-летнюю женщину. А днем ранее на Большом проспекте В.О. под машину попала 79-летняя пенсионерка.

Второе утреннее ДТП 24 июня произошло в Красногвардейском районе Петербурга. По информации ГИБДД, около 11 часов у дома 65 по Заневскому проспекту 41-летний мужчина, управляя автомобилем «ГАЗель», сбил 31-летнего мужчину-пешехода. Наезд произошел вне зоны пешеходного перехода. Потерпевший получил тяжёлые травмы и был доставлен в Александровскую больницу.