На муниципальные выборы пожаловались более 200 раз. В Горизбиркоме подвели первые итоги старта избирательной кампании

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступило более 200 обращений о нарушении закона при организации муниципальных выборах в городе. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-служба ГИКа 24 июня.

Среди муниципалитетов, на которые чаще всего поступают жалобы, – «Сергиевское», «Сосновское», «Сампсониевское», «Ржевка», «Звездное», «Гагаринское» и «Академическое».

Как уточнили в Санкт-Петербургской избирательной комиссии, на сегодняшний день выборы объявлены в 108 муниципальных образованиях. Последним муниципалитетом, который до сих пор не объявил выборы, стала «Черная речка». В Горизбиркоме рекомендовали избирательной комиссии муниципалитета объявить выборы самостоятельно до конца дня.

По итогам совещания с территориальными избирательными комиссиями также стало известно, что муниципалитеты Петроградского района объявили выборы 9 июня. Как ранее писала «Фонтанка», активистам и журналистам не удалось найти газеты с публикациями об этом. Известно, что спустя две недели на выборы в Петроградском районе не заявилось ни одного кандидата.

Напомним, в Петербурге почти треть муниципальных образований скрыли данные о назначении выборов. После того, как информация о старте кампаний стала публичной, в местные избиркомы стали выстраиваться искусственные очереди.