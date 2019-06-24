Статью УК о преступном сообществе предложили не применять для ряда экономических преступлений

Законопроект о корректировке статьи УК о преступном сообществе внес в Госдуму член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Рифат Шайхутдинов.

Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента 24 июня. Речь идёт об изменении 210 статьи УК РФ, по которой обвинены братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также бывший министр «открытого правительства» Михаил Абызов. Автор законопроекта предлагает вывести из состава преступления экономические нарушения.

В пояснительной записке Шайхутдинов указал, что сложившаяся широкая практика применения правоохранителями статьи 210 «демонстрирует необоснованность предъявления обвинения в отношении данной категорий лиц». Парламентарий предлагает запретить дополнительную квалификацию по этой статье действий лиц, подозреваемых или обвиняемых в преступлениях, совершенных в сфере предпринимательства и экономики.

Магомедовых и экс-главу подконтрольной «Сумме» строительной компании «Интекс» Артура Максидова подозревают в мошенничестве, хищениях и организации преступного сообщества. Братьев Магомедовых обвиняют в хищении 2,5 млрд руб., Максидова — более 668 млн руб.

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Экс-министра Михаила Абызова обвиняют по этой же статье. По версии следствия, Абызов с сообщниками обманул акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», производящих на территории Новосибирской области электроэнергию и передающих ее. Абызов совершил хищение денежных средств компаний в размере 4 млрд рублей, сообщили в СК. Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж.