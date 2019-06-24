«Мы шумим, чтобы наш голос был услышан». В Грузии оппозиция ищет новые формы протеста: автоколонна едет к зданию МВД

Протестующие в Тбилиси днем 24 июня двинулись автоколонной по центру столицы к зданию МВД. Об этом сообщает «Sputnik. Грузия».

Несколько десятков автомобилей с включенными сигналами проехали по центральным улицам Тбилиси. За колонной едут бригады патрульной полиции.

«Мы держим в руках национальные флаги и шумим, чтобы наш голос был услышан. Автомобильная колонна движется к министерству. Призываем всех присоединиться к нам», – заявили РИА Новости протестующие.

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Одно из основных требований участников автопробега — отставка главы МВД Грузии Георгия Гахарии, а также освобождение всех задержанных. Гахарию считают, в том числе, ответственным за жесткий разгон митингов в первые дни протеста. Тогда пострадали сотни человек.

Отметим, на 19.00 по местному времени в Тбилиси запланирована масштабная акция протеста — вновь у стен местного парламента.