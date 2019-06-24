«Мы шумим, чтобы наш голос был услышан». В Грузии оппозиция ищет новые формы протеста: автоколонна едет к зданию МВД
Протестующие в Тбилиси днем 24 июня двинулись автоколонной по центру столицы к зданию МВД. Об этом сообщает «Sputnik. Грузия».
Несколько десятков автомобилей с включенными сигналами проехали по центральным улицам Тбилиси. За колонной едут бригады патрульной полиции.
«Мы держим в руках национальные флаги и шумим, чтобы наш голос был услышан. Автомобильная колонна движется к министерству. Призываем всех присоединиться к нам», – заявили РИА Новости протестующие.
Одно из основных требований участников автопробега — отставка главы МВД Грузии Георгия Гахарии, а также освобождение всех задержанных. Гахарию считают, в том числе, ответственным за жесткий разгон митингов в первые дни протеста. Тогда пострадали сотни человек.
Отметим, на 19.00 по местному времени в Тбилиси запланирована масштабная акция протеста — вновь у стен местного парламента.
Справка:
Многотысячные акции протеста начались в Тбилиси 20 июня. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии. Авиасообщение между Россией и Грузией будет разорвано 8 июля согласно указу, который подписал Владимир Путин 21 июня. Решение главы государства объясняется «отдельными мерами по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что запрет будет действовать до нормализации ситуации в Грузии.