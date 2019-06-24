«Неадекватные вещи творятся». Основатель «Вимм-Билль-Данн» после обысков не хочет ехать в Россию

Основатель «Вимм-Билль-Данн» бизнесмен Давид Якобашвили счел обыски ФСБ в его антикварном музее в Москве достаточным поводом, чтобы не приезжать в Россию. Разбираться с происходящим он не намерен.

С Якобашвили 24 июня поговорили журналисты BBC. По словам миллиардера, в России он не был с марта и в ближайшее время приезжать не собирался.

«Но из-за этой истории не приеду тем более, пока с этим делом не разберутся. Неадекватные вещи творятся», – сообщил бизнесмен изданию.

Он отметил, что, кроме музея, сейчас в стране у него нет никакой деятельности. Живет бизнесмен в Европе, в момент обысков находился в Женеве.

Обыски в здании на улице Солянка в Москве прошли на минувшей неделе. Сотрудники ФСБ якобы пришли в музей «Собрание» из-за дела, которое было возбуждено по жалобе его коммерсанта Бориса Минахи. Тот обвиняет своего партнера Якобашвили в хищении денег Ейского портового элеватора. Ранее он обращался в суд с требованием взыскать с основателя «Вимм-Билль-Данн» 4,7 млн рублей, которые якобы Минахи давал в долг. Якобашвили утверждал, что никаких денег не брал.