«Неадекватные вещи творятся». Основатель «Вимм-Билль-Данн» после обысков не хочет ехать в Россию
Основатель «Вимм-Билль-Данн» бизнесмен Давид Якобашвили счел обыски ФСБ в его антикварном музее в Москве достаточным поводом, чтобы не приезжать в Россию. Разбираться с происходящим он не намерен.
С Якобашвили 24 июня поговорили журналисты BBC. По словам миллиардера, в России он не был с марта и в ближайшее время приезжать не собирался.
«Но из-за этой истории не приеду тем более, пока с этим делом не разберутся. Неадекватные вещи творятся», – сообщил бизнесмен изданию.
Он отметил, что, кроме музея, сейчас в стране у него нет никакой деятельности. Живет бизнесмен в Европе, в момент обысков находился в Женеве.
Обыски в здании на улице Солянка в Москве прошли на минувшей неделе. Сотрудники ФСБ якобы пришли в музей «Собрание» из-за дела, которое было возбуждено по жалобе его коммерсанта Бориса Минахи. Тот обвиняет своего партнера Якобашвили в хищении денег Ейского портового элеватора. Ранее он обращался в суд с требованием взыскать с основателя «Вимм-Билль-Данн» 4,7 млн рублей, которые якобы Минахи давал в долг. Якобашвили утверждал, что никаких денег не брал.
Справка:
Музей «Собрание» создан на основе антикварной коллекции Якобашвили. Его художественный фонд насчитывает порядка 20 000 экспонатов. Основа коллекции - самоиграющие музыкальные инструменты и механические редкости. Фонды также объединяют предметы декоративно-прикладного искусства, живопись и графику, и обширную коллекцию русской бронзы, в том числе и мелкую пластику мастеров XIX-XX веков, коллекцию старинного русского и зарубежного серебра, стекла и хрусталя.