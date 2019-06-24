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Происшествия
24.06.2019 14:38
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«Она умирает». Ранивший 13 пассажиров маршрутки петербуржец рассказал душещипательную версию своего бегства

В Петербурге будут судить водителя черного BMW, выехавшего на встречную полосу и протаранившего маршрутку. 37-летний Максим Подкуйко сбежал с места аварии, но он уверяет, что по гуманным соображениям.

«Она умирает». Ранивший 13 пассажиров маршрутки петербуржец рассказал душещипательную версию своего бегства

Фото: Читатель «Фонтанки» Андрей

Как стало известно «Фонтанке» 24 июня, Подкуйко обвинен в нарушении правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью. Его лихой заезд по улице Зенитчиков с выездом на встречную полосу и окончанием пути в боковине маршрутки на перекрестке с проспектом Стачек попал на видео

Авария случилась вечером 22 октября 2018 года. В ней пострадали 13 пассажиров. Максим Подкуйко вылез из машины, притворился прохожим и скрылся, прихватив свою попутчицу — 28-летнюю Анну Примакину. Запись побега у следствия тоже имелась. 

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Подкуйко и Примакину искали всем городом, их ориентировки полиция рассылала в газеты и на сайты администрации Петербурга. Через два дня, по данным «Фонтанки», задержали Примакину. Была она пьяна, причем не алкогольно. После экспертизы Анну признали виновной по статье 6.9 КоАП и оштрафовали на пять тысяч рублей за потребление психотропных веществ с обязанием пройти диагностику и – при необходимости – лечение от наркомании и медицинскую реабилитацию в наркологическом диспансере.

Максим Подкуйко для начала был признан виновным в оставлении места ДТП. По статье 12.27 КоАП его лишили водительских прав на 1 год 3 месяца. В суде петербуржец признал только выезд на встречную полосу, а бегство свое оправдал: «Подкуйко пояснил, что оставил место ДТП в связи с тем, что пассажирка его транспортного средства сказала ему, что умирает, в связи с чем он поспешил доставить ее в травматологический пункт», – говорится в постановлении мирового судьи 68-го участка Ирины Назаровой.

Уголовную статью Подкуйко вменили после того, как одной из пассажирок маршрутки установили тяжкий вред здоровью. Ей удалили селезенку, также три ребра оказались сломанными. Явку с повинной Подкуйко оформил через месяц с лишним — 28 ноября 2018 года.

Передачу дела в Кировский районный суд «Фонтанке» подтвердили в объединенной пресс-службе судов.

«Материалы поступили, к производству дело пока не принято», – уточнили в пресс-службе.

По версии обвинения, Подкуйко при езде со скоростью не менее 71 километра в час отвлекся на упавший в салоне предмет, из-за чего выехал на встречную полосу и врезался в маршрутный автобус. Анна Примакина сидела рядом, на переднем пассажирском сиденье.

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Комментировать обстоятельства аварии и бегства он «Фонтанке» отказался.


© Фонтанка.Ру

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