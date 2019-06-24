Facebook признал отсутствие российского вмешательства в голосование по Brexit

Вице-президент Facebook и бывший вице-премьер Великобритании Ник Клегг заявил: проверка социальной сети показала, что российская сторона не пытались повлиять на ход референдума о Brexit.

«Нет абсолютно никаких доказательств того, что внешние силы, такие как Россия, использовали Facebook, чтобы через воздействие на пользователей влиять на голосование Великобритании о выходе из Европейского Союза», – сообщает 24 июня агентство Reuters со ссылкой на заявление Клегга.

Вице-президент социальной сети отметил, что ему понятно желание увидеть в Brexit результат заговора или влияния других стран, однако «корни британского евроскептицизма уходят очень-очень глубоко».

В Facebook рассказали, что для исследования использовалась та же технология, что и для поиска российских хакеров на выборах в США 2016 года. Было проведено два «полных исследования данных», которые не дали результатов.

Напомним, что Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в британские выборы. Например, свое расследование в 2017 году проводило правительство королевства.