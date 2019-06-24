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Спорт
24.06.2019 13:53
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УЕФА не будет открывать дело из-за антироссийских лозунгов грузинских футбольных клубов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил не возбуждать дисциплинарное дело в отношении игроков грузинских клубов, которые вышли на матчи национального чемпионата в майках с лозунгами против России. Об этом 24 июня заявили в пресс-службе организации.

«Учитывая, что упомянутые события произошли на внутреннем соревновании, любая возможная дисциплинарная мера, которая будет наложена, подпадает под юрисдикцию соответствующих органов Федерации футбола Грузии. УЕФА может возбуждать дисциплинарное производство только в отношении инцидентов, происходящих в рамках соревнований УЕФА», — говорится в заявлении организации.

Напомним, игроки трех грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура национального первенства в футболках с антироссийскими лозунгами. В подобных майках в минувшую субботу на поле появились футболисты кутаисского «Торпедо», «Рустави» и тбилисского «Локомотива».

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Справка:

Многотысячные акции протеста начались в Тбилиси 20 июня. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.

Авиасообщение между Россией и Грузией будет разорвано 8 июля согласно указу, который подписал Владимир Путин 21 июня. Решение главы государства объясняется «отдельными мерами по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что запрет будет действовать до нормализации ситуации в Грузии.

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