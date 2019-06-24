УЕФА не будет открывать дело из-за антироссийских лозунгов грузинских футбольных клубов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил не возбуждать дисциплинарное дело в отношении игроков грузинских клубов, которые вышли на матчи национального чемпионата в майках с лозунгами против России. Об этом 24 июня заявили в пресс-службе организации.

«Учитывая, что упомянутые события произошли на внутреннем соревновании, любая возможная дисциплинарная мера, которая будет наложена, подпадает под юрисдикцию соответствующих органов Федерации футбола Грузии. УЕФА может возбуждать дисциплинарное производство только в отношении инцидентов, происходящих в рамках соревнований УЕФА», — говорится в заявлении организации.

Напомним, игроки трех грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура национального первенства в футболках с антироссийскими лозунгами. В подобных майках в минувшую субботу на поле появились футболисты кутаисского «Торпедо», «Рустави» и тбилисского «Локомотива».