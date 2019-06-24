Курский полицейский отгонял детей стрельбой. Мяч попал в его машину

В Курске полицейский отгонял детей от своей машины стрельбой. Вспыльчивым стражем правопорядка заинтересовался Следственный комитет.

Как сообщает 24 июня областной СК, юные футболисты и сотрудник правоохранительных органов сошлись у дома 3 по улице Ламоновской. Было около девяти вечера.

«Мужчина угрожал детям травматическим пистолетом за то, что они попали мячом в его машину, – рассказали в ведомстве. – При этом он произвел один выстрел из пистолета в воздух. Мужчина является действующим сотрудником полиции».

Травмат изъят, начата проверка.

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По информации портала Kurskcity, конфликт с полицейским произошел рядом с детском площадкой, где часто играют в футбол. Площадка не огорожена, поэтому мяч там нередко попадает в людей и в машины.