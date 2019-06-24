«Гипотетическая ли эта опасность — по зубам получить?» В Кремле объяснили, в чем опасность Грузии для россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российская сторона пока не планирует вводить дополнительные санкции в отношении Грузии, а существующие запреты власти РФ называют «вынужденными временными ограничениями».

«К сожалению, можно констатировать, что сейчас в Грузии царит очень русофобская истерия. Она искусно подогревается изнутри радикальными элементами», – цитирует 24 июня заявление Пескова о ситуации в соседней стране ТАСС.

Пресс-секретарь президента заявил, что решение Владимира Путина ограничить воздушное сообщение с Грузией связано с заботой о безопасности россиян. «На фоне этого риска были введены вынужденные рестрикции», – указал Песков, приведя в качестве примера агрессивное поведение по отношению к журналистами и парламентариям из РФ.

«Спросите у журналистов ВГТРК, гипотетическая ли эта опасность — по зубам получить? Она физическая», – приводит слова пресс-секретаря Путина телеканал «Дождь». Отметим, россияне, живущие в Грузии, сообщают о том, что к большинству наших сограждан, не работающих на федеральных каналах, отношение у местного населения не изменилось.

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Песков также подчеркнул, что речь не идет о введении каких-либо санкций.

«Мы говорим о том, что это вынужденное ограничение. Россия никоим образом не собирается уподобляться [другим странам] в навязывании своей позиции, используя действительно санкции, которые являются незаконными», – подчеркнул представитель Кремля.

Особое внимание он уделил усилившемуся вниманию российских надзорных органов к грузинскому вину. Песков уточнил, что Роспотребнадзор просто «выполняет свои функции», а решение усилить контроль за алкогольной продукцией из кавказской республики якобы никак не связано с геополитической обстановкой.