Доброе дело
В легендарной «Камчатке» пройдёт благотворительный кавер-концерт
В клубе-музее «Котельная Камчатка» пройдёт кавер-концерт, организованный благотворительным рок-фестивалем «Добрый рок».
На сцене легендарной котельной выступят Андрей Табаков, Дмитрий Спиридонов, Дмитрий Гладин, Иван Ложкин. Музыканты исполнят бессмертные хиты группы «КИНО», песни группы «Гражданская оборона», несколько авторских песен. Ряд кавер-композиций позволят вспомнить любимого поэта Александра Башлачева, «ДДТ», «Алису», «Зоопарк», «Крематорий» и других представителей русского рока.
Средства от продажи билетов будут направлены на реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья – на оплату занятий иппотерапией, которые проводит для маленьких петербуржцев с инвалидностью РОО «Аккорд».
Гостей ждут 27 июня в 19.00 по адресу: улица Блохина, 15.
Справка:
Благотворительный фестиваль «Добрый Рок» проводится в Санкт-Петербурге с 2014 года. Главной целью фестиваля является сбор средств на реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья методом иппотерапии (реабилитации посредством лечебной верховой езды). Каждый месяц на разных площадках Петербурга проходят благотворительные концерты, на которых выступают как начинающие коллективы, так и уже известные команды. Идею фестиваля поддерживают мэтры российской рок-сцены Юрий Шевчук, Олег Гаркуша, Илья Черт, Андрей Князев, группы «Бригадный подряд», «2Самолета» и др. Все вырученные средства за продажу билетов поступают в Региональную общественную организацию «Аккорд».
РОО «Центр взаимной интеграции «Аккорд» – социально ориентированная некоммерческая общественная организация. Основное направление деятельности – иппотерапия, адаптивная верховая езда (проведение оздоровительных, реабилитационных, психокоррекционных, развивающих, рекреационных и спортивных занятий с использованием лошади). Целевая аудитория – инвалиды и семьи с ограниченными возможностями, лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации, члены их семей. «Аккорд» проводит занятия иппотерапией для детей и взрослых, а также информационно-просветительские встречи об использовании иппотерапии в системе комплексной реабилитации для специалистов и руководителей сферы реабилитации и социальной защиты и поддержки инвалидов, для родителей детей-инвалидов, для студентов профильных ВУЗов. РОО «Центр взаимной интеграции «Аккорд» существует исключительно на пожертвования.