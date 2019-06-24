Два «Ленд Крузера» и керосиновая лампа: на Васильевском тушили автомобильный пожар

Пожарные ночью 24 июня тушили горящий внедорожник в Василеостровском районе Петербурга. Со слов очевидцев, досталось и соседней машине.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, информация о пожаре поступила в ведомство в 3:09. У дома 97 по 14-й линии В.О. горел автомобиль марки Toyota. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» уточняют, что загорелся припаркованный во дворе дома Toyota Land Cruiser.

Потушили машину в 4:10. У внедорожника обгорели моторный отсек и частично салон. По словам очевидцев, от огня пострадал еще один автомобиль – синий «Ленд Крузер», стоявший рядом.

Рядом с обгоревшей машиной лежала керосиновая лампа, из-за чего местные жители подозревают поджог, добавляют в группе.

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Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.

Отметим, что предыдущей ночью, с 22 на 23 июня, два тоже не дешевых автомобиля сгорели в Московском районе Петербурга – на Бассейной улице. Причем полиция придерживается версии поджога: возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». В ведомстве считают, что двое неизвестных подожгли Mercedes, а от него загорелся стоявший рядом Range Rover.