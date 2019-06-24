Бывший главком ВМФ переходит под начало Полтавченко. Владимир Королев станет вице-президентом ОСК

Бывший главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Владимир Королев устроился на работу в Объединенную судостроительную корпорацию. Как сообщил 24 июня президент ОСК Алексей Рахманов, экс-главком займет пост вице-президента по военному кораблестроению, пишет «Коммерсантъ».

«По мере завершения своих трудовых и служебных отношений с Минобороны Владимир Иванович (Королев. — Прим. ред.) выходит на работу также в диапазоне 10–11 июля»,— заявил Рахманов.

Вскоре у ОСК появится и новый вице-президент по гражданскому судостроению, но его имя президент корпорации не назвал.

Напомним, ОСК с прошлого года в должности председателя совета директоров возглавляет бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Об уходе Владимира Королева с военной службы стало известно в начале мая этого года. На его место пришел адмирал Николай Евменов.