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Технологии
24.06.2019 12:51
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Петербургский ученый рассказал о разработке робота для лунной миссии

Проект мобильного робота-геолога, который может быть использован в лунных миссиях, разработали ученые из Петербурга и Москвы.

Об этом 24 июня сообщает ТАСС со ссылкой на главного конструктора петербургского Центрального научно-исследовательского и опытно-конструкторского института робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) Александра Лопоту.

«Совместно с Институтом геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН (ГЕОХИ РАН) под их задачи геологических исследований Луны в ЦНИИ РТК разработан проект мобильного робота-геолога, оснащенного большим количеством научного оборудования для проведения исследований на Луне, в том числе и каротажно-буровой установкой [установка для исследования и бурения скважин]», – сказал Лопота.

По его словам, шасси автоматического геолога подойдет «для мобильных роботов-помощников на стадии построения лунной базы».

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В феврале текущего года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отчитался о разработке российской сверхтяжелой ракеты «Енисей», с помощью которой можно будет исследовать Марс и Луну. Он заверил, что ракету закончат через 9 лет. Она будет состоять из шести боковых блоков с двигателями РД-171 и одним центральным с двигателем РД-180, а ее высота достигнет ста метров. Расходы на создание ракеты-носителя и строительство необходимой инфраструктуры составят 1,5 триллиона рублей.

 

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