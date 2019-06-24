Двоих зрителей «Алых парусов» пришлось вылавливать из Невы

Спасатели доставали из реки двоих зрителей шоу на «Алых парусах» в Петербурге. Гости праздника выпускников решили поплавать под залпы салюта, но люди на оранжевых лодках разрушили их планы.

Как сообщают 24 июня пользователи соцсетей, одного мужчину вытащили из воды в районе Дворцового моста. Очевидцы предположили, что тот упал с переправы. В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, в свою очередь, рассказали ещё об одном купальщике, спасённом принудительно у Университетской набережной. В управлении отметили, что обоих мужчин никто не толкал, что они не падали с моста, а в воду спустились самостоятельно.

Праздник выпускников петербургских школ стал самым масштабным за всю историю проведения. О том, как это было, читайте в материале «Фонтанки».