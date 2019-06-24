На подходе к Финляндии задержаны двое алжирцев. Они приехали в Россию под видом студентов

Очередная попытка иностранцев использовать Россию как перевалочный пункт для попадания в Европу закончилась неудачей.

В Карелии пограничники задержали двоих граждан Алжира, которые приехали в Россию как студенты, но учиться здесь не собирались, сообщили в ПУ ФСБ по региону 24 июня.

Лжестудентов остановили в посёлке Калаамо Сортавальского района. Они приехали в погранзону на такси, но зачем — объяснить не смогли.

За нарушения правил пребывания в погранзоне и правил временного пребывания на территории РФ иностранцы получили штраф. Вопросом их выдворения из России займётся суд.

С наступлением летнего сезона нелегалы на границе России и Финляндии активизировались. Так, 19 июня в Выборге также задержали двух мужчин, приехавших по студенческой визе, но их выдал гребной винт, торчавший из рюкзака.