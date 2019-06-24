Защитник Артем Земченок останется в СКА еще на год

Защитник Артем Земченок продолжит выступать за петербургский хоккейный клуб СКА. Как сообщает 24 июня пресс-служба армейцев, 28-летний хоккеист подписал новый контракт сроком на один год – до конца сезона-2019/20.

Артем Земченок перешел в петербургскую команду перед началом сезона-2018/19, в составе СКА стал бронзовым призером чемпионатов России и КХЛ. В прошедшем сезоне хоккеист провел 28 матчей и набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности +16, тем самым обновив личный рекорд в КХЛ.

Напомним, ранее СКА подписал контракт с одним из лидеров прошлого сезона – нападающим Наилем Якуповым.