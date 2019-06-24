«Мы сможем двойной тягой многое сделать для города». Матвиенко описала, как они с Бегловым помогут Петербургу
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что, если Александр Беглов изберется губернатором Петербурга и назначит ее вновь сенатором от города, она «продолжит оказывать помощь и поддержку городу». Об этом «Фонтанке» 24 июня рассказали в Смольном.
Напомним, ранее Беглов предложил Матвиенко продолжить представлять интересы Петербурга в верхней палате парламента и «войти в команду лидеров». Глава Совфеда возражать не стала.
«Благодаря этому предложению мы сможем двойной тягой многое сделать для города. Вы правы, накопилось столько проблем в мегаполисе. Это ответственность города и федерального центра — сохранить исторический облик Петербурга, это требует огромных вложений», – добавила Матвиенко.
Напомним, во времена правления в городе Матвиенко больше всего претензий высказывалось именно к сохранению в городе исторических зданий, многие из которых оказались разрушены или серьезно повреждены.
При этом спикер Совфеда отметила, что программа развития Петербурга от команды Беглова «амбициозна, но реалистична и понятна».
«Я подробнейшим образом ознакомилась с программой, разработанной врио губернатора Александром Бегловым и его командой. В целом ряде сфер надо делать рывок. Мне эта программа близка идеологически, понятна, и я, конечно, с большим удовольствием продолжу представлять исполнительную власть Петербурга в Совете Федерации, чтобы продолжать оказывать помощь и поддержку городу. Конечно, последнее слово скажут избиратели», – подытожила Матвиенко.
Справка:
Напомним, Валентина Матвиенко стала сенатором от Петербурга в сентябре 2011 года. Бывший губернатор города все эти годы возглавляла Совет Федерации. Весной 2019-го в СМИ появились слухи о том, что на этом посту ее сменит нынещний глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Из-за этой публикации в отставку ушел весь отдел политики газеты «Коммерсантъ», сама Матвиенко причастность к увольнению журналистов отрицала.