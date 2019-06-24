«Мы сможем двойной тягой многое сделать для города». Матвиенко описала, как они с Бегловым помогут Петербургу

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что, если Александр Беглов изберется губернатором Петербурга и назначит ее вновь сенатором от города, она «продолжит оказывать помощь и поддержку городу». Об этом «Фонтанке» 24 июня рассказали в Смольном.

Напомним, ранее Беглов предложил Матвиенко продолжить представлять интересы Петербурга в верхней палате парламента и «войти в команду лидеров». Глава Совфеда возражать не стала.

«Благодаря этому предложению мы сможем двойной тягой многое сделать для города. Вы правы, накопилось столько проблем в мегаполисе. Это ответственность города и федерального центра — сохранить исторический облик Петербурга, это требует огромных вложений», – добавила Матвиенко.

Напомним, во времена правления в городе Матвиенко больше всего претензий высказывалось именно к сохранению в городе исторических зданий, многие из которых оказались разрушены или серьезно повреждены.

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При этом спикер Совфеда отметила, что программа развития Петербурга от команды Беглова «амбициозна, но реалистична и понятна».