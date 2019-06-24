Полиция против пудинга. Двое активистов, задержанных у Гостиного двора, ждут отправки в суд

Двое из четырёх задержанных участников несанкционированной акции в поддержку политических заключённых и журналиста Ивана Голунова остаются в 28-м отделе полиции по Центральному району Петербурга.

Как сообщил «Фонтанке» источник в правоохранительных органах 24 июня, активисты ждут отправки в суд с протоколами по статье 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Подтвердил это и правозащитник Динар Идрисов, который в ночь на 24 июня написал, что активисты остаются в стенах отдела.

«Александр Васильев и Алексей Соловьев ночуют на нарах. "Потому что – Пудинг лор!" – объяснили оставленным на ночь. Защитника к ним не допустили, телефоны отобрали, протоколы о доставлении и задержании составлены с нарушением закона по времени и основаниям задержания», – заявил Идрисов на своей странице во «ВКонтакте».

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Напомним, Александра Васильева, Алексея Соловьёва и ещё двоих активистов задержали во время несанкционированной акции у Гостиного двора. Первые двое держали плакаты, осуждающие политику президента. На одном из них было написано «Пудинг – лор!». Что касается остальных оппозиционеров, то третий участник протеста ушёл домой с протоколом 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств), четвёртого отпустили после профилактической беседы.