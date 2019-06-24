Почти 130 машин спецтехники ночью устраняли последствия «Алых парусов». Мусора в этом году было меньше

У городских служб ушло около двух часов, чтобы убрать Петербург после праздника выпускников.

«126 единиц специальной техники убирали улицы и тротуары после окончания праздника «Алые паруса». Пылесосы, поливомоечные машины, погрузчики и самосвалы вышли на дороги в 3.00 утра. Дорожные предприятия с поставленной задачей справились, и основные места проведения праздничных мероприятий были убраны к 5 утра», – рапортует 24 июня комитет по благоустройству.

После праздника было вывезено 660 кубометров мусора, что на 55 кубометров меньше, чем годом ранее.

В комитете отметили, что всего было задействовано 400 единиц техники. Кроме того, за чистотой во время «Алых парусов» следили 232 человека, часть из которых работали по периметру Дворцовой площади, а также на прилегающих улицах.

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За ночь израсходовали почти 4000 кубометров воды, чтобы привести город в надлежащий вид.

К утру садовники также убрали Марсово поле, Александровский сад и Исаакиевский сквер.