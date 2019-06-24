КАД между Шафировским и дорогой на Матоксу сузят на две полосы

Дорожные работы прибавят ограничений на внешнем кольце КАД Петербурга. На полторы недели для устранения колейности проезжей части сузят участок кольцевой между развязками с Шафировским проспектом и дорогой Санкт-Петербург – Матокса в Мурино.

Как сообщили 24 июня в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 25 июня по 5 июля на участке со 103-го по 108-й километр внешнего кольца будут перекрыты первая и вторая полосы движения. На третьей и четвёртой полосах скорость ограничат до 50 км/ч.

Работы будут вести круглосуточно. АО «ВАД» устранит колейность на второй полосе.

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Также на внешнем кольце КАД закрыты:

с 15 по 25 июня – полоса безопасности, 1-я и 2-я полосы между Софийской улицей и вантовым мостом;

с 17 по 29 июня – полоса безопасности, 1-я и 2-я полосы между вантовым мостом и Колтушским шоссе.

На внутреннем кольце перекрыто движение:

Помимо этого до осени ограничено движение грузовиков на вантовом мосту.