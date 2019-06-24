КАД между Шафировским и дорогой на Матоксу сузят на две полосы
Дорожные работы прибавят ограничений на внешнем кольце КАД Петербурга. На полторы недели для устранения колейности проезжей части сузят участок кольцевой между развязками с Шафировским проспектом и дорогой Санкт-Петербург – Матокса в Мурино.
Как сообщили 24 июня в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 25 июня по 5 июля на участке со 103-го по 108-й километр внешнего кольца будут перекрыты первая и вторая полосы движения. На третьей и четвёртой полосах скорость ограничат до 50 км/ч.
Работы будут вести круглосуточно. АО «ВАД» устранит колейность на второй полосе.
Также на внешнем кольце КАД закрыты:
- с 15 по 25 июня – полоса безопасности, 1-я и 2-я полосы между Софийской улицей и вантовым мостом;
- с 17 по 29 июня – полоса безопасности, 1-я и 2-я полосы между вантовым мостом и Колтушским шоссе.
На внутреннем кольце перекрыто движение:
- с 16 по 24 июня – по 1-й и 2-й полосам между Колтушским шоссе и Октябрьской набережной;
- с 18 по 25 июня – по полосе безопасности, 1-й и 2-й полосам между Софийской улицей и Московским шоссе;
- с 24 по 30 июня – по 3-й и 4-й полосам между Мурманским шоссе и вантовым мостом;
- с 24 июня по 4 июля – по 3-й и 4-й полосам между Рябовским и Мурманским шоссе;
- с 1 апреля по 1 июля – на участке между Парашютной улицей и проспектом Культуры.
Помимо этого до осени ограничено движение грузовиков на вантовом мосту.