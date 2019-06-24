Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским вином. Его качество вдруг ухудшилось

Роспотребнадзор заявил об ухудшении качества алкогольной продукции, которая поступает в Россию из Грузии. Заявление прозвучало на фоне обострения отношений между соседними странами.

«С 2014-го по 2018 год количество выявленной алкогольной продукции производства Грузии, не соответствующей обязательным требованиям, увеличилось в 2,9 раза», – сообщается 24 июня на сайте ведомства.

По данным Роспотребнадзора, только в прошлом году 203 тысячи литров грузинского вина не были допущены в РФ из-за несоответствия требованиям российского законодательства.

«Роспотребнадзором усилен контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции производства Грузии», – подчеркивается в сообщении ведомства.

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Напомним, качество грузинской алкогольной продукции не удовлетворяет требованиям РФ уже не впервые. Так, в 2006 году разгорелся так называемый «винный скандал», который был вызван введением российскими властями запрета на импорт вин из некоторых государств. Убытки от санкций для грузинских виноделов составили десятки миллионов долларов, так как почти 80% всего экспорта из этой страны приходилось на Россию.

Сейчас убытки потерпят также туристическая отрасль и авиаперевозчики: с минувших выходных продажа туров в Грузию остановлена, а с 8 июля туда перестанут летать самолеты.