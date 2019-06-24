Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским вином. Его качество вдруг ухудшилось
Роспотребнадзор заявил об ухудшении качества алкогольной продукции, которая поступает в Россию из Грузии. Заявление прозвучало на фоне обострения отношений между соседними странами.
«С 2014-го по 2018 год количество выявленной алкогольной продукции производства Грузии, не соответствующей обязательным требованиям, увеличилось в 2,9 раза», – сообщается 24 июня на сайте ведомства.
По данным Роспотребнадзора, только в прошлом году 203 тысячи литров грузинского вина не были допущены в РФ из-за несоответствия требованиям российского законодательства.
«Роспотребнадзором усилен контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции производства Грузии», – подчеркивается в сообщении ведомства.
Напомним, качество грузинской алкогольной продукции не удовлетворяет требованиям РФ уже не впервые. Так, в 2006 году разгорелся так называемый «винный скандал», который был вызван введением российскими властями запрета на импорт вин из некоторых государств. Убытки от санкций для грузинских виноделов составили десятки миллионов долларов, так как почти 80% всего экспорта из этой страны приходилось на Россию.
Сейчас убытки потерпят также туристическая отрасль и авиаперевозчики: с минувших выходных продажа туров в Грузию остановлена, а с 8 июля туда перестанут летать самолеты.
Справка:
Многотысячные акции протеста начались в Тбилиси 20 июня. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.
Накануне стало известно, что авиасообщение между Россией и Грузией будет разорвано 8 июля согласно указу, который подписал Владимир Путин 21 июня. Решение главы государства объясняется «отдельными мерами по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что запрет будет действовать до нормализации ситуации в Грузии.