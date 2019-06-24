«Ленстройтрест» предоставляет скидки на отделку

ГК «Ленстройтрест»

До 30 июня покупатели двух- и трехкомнатных квартир в квартале «Янила» смогут получить индивидуальный ремонт на специальных условиях – за 1 000 рублей приобрести сертификат на отделку номиналом 150 000 рублей*.

Акция действует на ограниченный пул двухкомнатных квартир в корпусе 7 ЖК «Янила Кантри», а также на некоторые трехкомнатные квартиры в корпусе 4 ЖК «Янила Драйв».

ГК «Ленстройтрест» предлагает покупателю несколько вариантов отделки на выбор – черновую, отделку от застройщика и индивидуальную чистовую отделку, которую можно подобрать благодаря онлайн-услуге «Конфигуратор отделки». Данный сервис позволяет оформить жилое пространство в соответствии с личными вкусами и предпочтениями клиента, а также сразу рассчитать затраты на выполнение ремонта.

Сертификаты, приобретенные в рамках акции, распространяются на ремонт, заказываемый через «Конфигуратор отделки». При заключении договора купли-продажи квартиры подписывается рамочное соглашение с ООО «Конфигуратор», в котором указывается, что стоимость отделочных работ может быть полностью или частично оплачена средствами сертификата. При этом в договоре на приобретение квартиры отделка не прописывается, а начало ремонта возможно только после подписания акта приемки-передачи.

Покупатель квартиры может приобрести только один сертификат на отделку. Данный сертификат нельзя обменять на деньги.

ЖК «Янила Кантри» включает в себя две очереди голландского квартала «Янила», который строится по проекту архитектора Рюрда Гитема (KCAP Architects&Planners, Нидерланды). Первая очередь проекта уже сдана, строительство корпусов 5, 6 и 7 второй очереди планируется завершить в 2019 году. ЖК «Янила Драйв» – третья очередь квартала «Янила». Корпус 4 планируется сдать в эксплуатацию в апреле 2020 года.

В квартале «Янила» предусмотрено все необходимое для комфортной жизни. На территории будут возведены три детских сада и общеобразовательная школа, рассчитанная на 825 учеников. Дворы квартала закрыты от посторонних и машин. В квартале есть зона воркаута, велосипедные дорожки, скейт-парк, баскетбольная площадка и футбольное поле, предусмотрена развитая коммерческая инфраструктура. Проект является победителем Федеральной премии Urban Awards 2018 в номинации «Самый экологичный жилой комплекс в Ленинградской области».

*Сроки акции: с 24.06.2019г по 30.06.2019г. Акция действует на ограниченный пул двухкомнатных квартир в корпусе 7 ЖК «Янила Кантри», а также на некоторые трехкомнатные квартиры в корпусе 4 ЖК «Янила Драйв». Количество квартир ограничено. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте https://www.6543210.ru или по телефону (812) 385-06-05.

Справка о компании ГК «Ленстройтрест»

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

ЖК ЯНИЛА ДРАЙВ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте https://www.6543210.ru/kvartaly/yanila_drive/