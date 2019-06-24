Власти Грузии идут на уступки протестующим и меняют систему выборов в стране

Выборы в парламент Грузии в 2020 году пройдут по пропорциональной системе, как требовали протестующие. Об этом 24 июня заявил лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, пишет РБК.

Отметим, ранее выборы проходили по смешанной системе, которая дает преимущество именно правящей партии. Кроме того, теперь шанс попасть в парламент будет практически у любой политической силы — отменяется избирательный барьер в 5%.

При этом Иванишвили отказался отвечать на вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии — это также является одним из основных требований протестующих. Ранее по требованию оппозиции уволился спикер парламента Ираклий Кобахидзе.