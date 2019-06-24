Власти Грузии идут на уступки протестующим и меняют систему выборов в стране
Выборы в парламент Грузии в 2020 году пройдут по пропорциональной системе, как требовали протестующие. Об этом 24 июня заявил лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, пишет РБК.
Отметим, ранее выборы проходили по смешанной системе, которая дает преимущество именно правящей партии. Кроме того, теперь шанс попасть в парламент будет практически у любой политической силы — отменяется избирательный барьер в 5%.
При этом Иванишвили отказался отвечать на вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии — это также является одним из основных требований протестующих. Ранее по требованию оппозиции уволился спикер парламента Ираклий Кобахидзе.
Справка:
Многотысячные акции протеста начались в Тбилиси 20 июня. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.
Авиасообщение между Россией и Грузией будет разорвано 8 июля согласно указу, который подписал Владимир Путин 21 июня. Решение главы государства объясняется «отдельными мерами по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что запрет будет действовать до нормализации ситуации в Грузии.