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Строительство
Публикуется на правах рекламы
24.06.2019 11:51
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Рассрочка – популярный инструмент среди покупателей новостроек

Рассрочка – популярный инструмент среди покупателей новостроек

«БФА-Девелопмент»

Компания «БФА-Девелопмент» предоставляет беспроцентную рассрочку от застройщика* на квартиры II очереди строительства (корпуса 14 и 15) ЖК «Огни залива» при заключении ДДУ до 30.06.2019 г.

При первом взносе в размере от 10% клиенты вносят платежи равными долями ежеквартально до конца строительства объектов. 14 корпус – рассрочка платежей до 20.06.2020, 15 корпус – до 20.12.2020 г. Удорожание составляет 0% годовых. 

Также действуют специальные условия** по рассрочке на все 2 ккв и 3 ккв II очереди строительства ЖК «Огни залива», первоначальный взнос составляет от 30% от стоимости квартиры, платежи вносятся каждый месяц в размере 30 тыс. руб., окончательный расчет необходимо выполнить 31.03.2020 г. 

«При получении рассрочки от застройщика дольщику не надо предпринимать никаких дополнительных действий, не требуется обращаться в банки, все условия по оплате прописываются в договоре долевого участия при заключении сделки и регистрируются в Росреестре. В целом, спрос на рассрочку зависит от степени готовности дома. На ранней стадии строительства спрос на рассрочку выше, на поздней – ниже, так как сокращается срок до окончания строительства, на который обычно и предоставляется рассрочка. Вторая очередь нашего комплекса комфорт-класса «Огни залива» находится под крышей и готова более чем на 65%. На текущий момент рассрочкой при покупке квартиры во II очереди строительства ЖК «Огни залива» воспользовались 55,4% клиентов», — рассказывает Елена Гутман, начальник управления маркетинга и продаж ЗАО «БФА-Девелопмент».

*Акция распространяется на все квартиры II очереди строительства (корпуса 14 и 15) по адресу Санкт-Петербург, Ленинский проспект, участок 247 и 248 (северо-западнее пересечения улицы Доблести и улицы Маршала Захарова). Скидки по акциям в ЖК «Огни залива» не суммируются. Предложение действительно при заключении ДДУ с «24» мая по «30» июня 2019 года. Подробности в Отделе продаж +7 (812) 561 1421 

**Акция «Остальное — потом!» распространяется на все 2-комнатные и 3-комнатные квартиры в домах 14-го и 15-го корпуса II очереди строительства ЖК «Огни залива» и не суммируется с остальными акциями. Предложение действительно при заключении ДДУ с «24» мая по «30» июня 2019 года. Подробности в Отделе продаж +7 (812) 561 1421 

Справка о компании «БФА-Девелопмент»

ЖК «Огни залива» – застройщик ООО «Дудергофский проект», проектная декларация на сайте http://www.ognizaliva.ru/about/documents

 

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