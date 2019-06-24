Саакашвили не дают принять участие в выборах в Раду. На пути встал Центризбирком Украины

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Напомним, Михаил Саакашвили получил украинское гражданство в 2015 году и был назначен главой Одесской областной администрации. Однако 26 июля 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко прекратил украинское гражданство Саакашвили. 12 февраля 2018 года пограничники выдворили Саакашвили из Украины в Польшу в рамках процедуры реадмиссии. Въезд на Украину был запрещен до 2021 года.

После того как статус гражданина Украины для Саакашвили был восстановлен новым президентом страны Владимиром Зеленским, в ГПСУ заявили, что не могут препятствовать въезду на территорию страны гражданину, и спрогнозировали, что у пограничников не будет вопросов к Михаилу Саакашвили.

Политик вернулся на Украину 29 мая 2019 года. Он заявил о самостоятельном участии его партии в парламентских выборах в Украине. Досрочные выборы в Верховную раду состоятся 21 июля.