Запрещенное в России ИГ взяло на себя ответственность за нападение у резиденции Кадырова

Последователи запрещенной на территории РФ террористической организации устроили нападение на охранявших резиденцию главы Чечни силовиков. По крайней мере, ИГ взяло на себя ответственность за случившееся.

«"Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение на сотрудников ДПС и Росгвардии в Грозном», - сообщили в американской компании по отслеживанию активности радикальных группировок SITE Intelligence Group 24 июня.

Вечером 23 июня вооруженный ножом мужчина напал на силовиков на улице Асланбека Шерипова, когда его остановили для проверки. В ответ полицейские отрыли огонь, ликвидировав нападавшего. Одному из силовиков потребовалась помощь врачей.

МВД Чечни уже заявляло, что установило личность нападавшего. Им оказался житель республики 1977 года рождения.