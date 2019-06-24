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Происшествия
24.06.2019 11:29
Печать

«Как будто бомба упала». Целый город эвакуируют в Казахстане после взрыва на военном объекте

«Как будто бомба упала». Целый город эвакуируют в Казахстане после взрыва на военном объекте

кадр из видео/instagram.com

Мощный взрыв на хранилище военных боеприпасов произошел в городе Арысь на юге Казахстана. Власти Туркестанской области объявили режим ЧП и начали эвакуацию жителей.

 

«Сегодня [24 июня], в 09:20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении, с последующим возгоранием на территории воинской части города Арысь Туркестанской области. На место вызова привлечены 30 человек личного состава и 8 единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области», – сообщает 24 июня сайт КЧС МВД Казахстана. 

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Местные жители, которые выкладывают видео и фото случившегося в Сеть, более эмоционально комментируют произошедшее. «Как будто бомба упала», – так последствия взрыва описал очевидец, поделившийся роликом на Facebook. 

Местные власти объявили режим ЧС. «Мобилизованы все районы, все ближайшие населенные пункты. Сейчас по масштабам происходящего мы видим, что нам надо эвакуировать город в целом. По всем направлениям будут двигаться колонны, подбирать людей, увозить в специально организованные лагеря», – рассказал СМИ аким (местный глава) Умирзак Шукеев.

Эвакуация, судя по видео, происходит в спешке: на выезде из города скопилось множество автомобилей. Люди пытаются покинуть Арысь даже пешком. 

Министерство обороны республики также довольно сдержанно комментирует случившееся. «На данный момент жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Руководством министерства обороны к месту происшествия направлена специально созданная комиссия, силами личного состава вооруженных сил организованы мероприятия по ликвидации и минимизации последствий», – говорится на сайте ведомства. 

Напомним, что взрывы на складах армии происходят в Арыси не первый раз. В марте 2009 года на военных объектах произошло ЧП, в результате которого погибли 4 человека и были ранены 16. Тогда эвакуации подвергся только военный городок.

 

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